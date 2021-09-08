（經濟部長王美花。圖／王德為）

經濟部長王美花8日出席「2021新東協，新台商，新機會」論壇致詞時表示，新南向政策在總統蔡英文2016年上任後起步，從今天來看，該政策絕對是掌握先機，且效益逐步浮現，我國也與新南向國家同甘共苦。

從今年出口而言，我1～8月對東協出口增速為五大市場之冠。王美花認為這不只是貿易良好指標，背後也反映台灣與新南向國家深度合作。例如台商重心的南越地區近期疫情嚴峻，不少台廠停工，但多數台商第一反應是「照顧員工」且「深耕當地」，關鍵就在看準新南向長期投資商機，同時發揮我國與新南向國家同甘共苦精神。

同樣受疫情影響的還有馬來西亞半導體封測廠，對國際車用晶片吃緊可說是雪上加霜，相關產業鏈首先向我國經濟部喊話盼出手協助，顯見台灣與新南向國家重要合作關係。

王美花表示，車用晶片認證程序約八個月以上，若台灣過往沒有做，短期內也愛莫能助，惟我國針對MIT現有車用晶片產品逐步擴大產能，加深台灣與新南向經貿合作。

短期疫情確實阻礙各國交流，對投資影響甚深，因為投資一定要長期了解合作，面對面溝通才能落實。王美花指出，這不只是台灣投資新南向，還有國外來台灣投資案例，經濟部站在第一線就非常清楚，不是台灣疫情不好，而是台灣嚴格的防疫規定讓很多歐美人士本來要來台灣的考慮再三，常常是放棄。

不僅如此，台商在新南向實體活動確實受疫情影響而減少。但王美花表示，我國因多年經營下來，到今年對東協出口成長是所有地區最高，這跟去年就不一樣，去年經濟部在立院備詢時，非常多在野立委抨擊新南向政策，認為貿易額衰退。但從今年看來，台灣對東協出口良好不只是貿易而已，還有深度的合作，台灣有去投資新南向也帶動新南向貿易，所以投資跟貿易是相輔相成。

那為何台商要去新南向投資不在台灣投資？王美花強調，有些產業是需要更大基地與更多人員來操作，所以新南向確實是台商重要基地，從長期來看，新南向政策對人才交流、經貿發展都有莫大幫助。

過往幾個月疫情，嚴管邊境。王美花表示，我國近期檢討放寬邊境措施，以讓留學生可以進台就讀，教育部統計也顯示，新南向國家想赴台留學生持續增加，未來在台灣與新南向人才培養跟交流可建立長遠的國與國合作，加上國發會有望提出新興法規政策，吸引全球人才來台，這是經濟部相當樂見的。

(時報資訊)