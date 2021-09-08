南寶（4766）受制越南廠配合政府防疫政策暫時停工，壓抑業績衝刺力道，8月營收13.07億元，月減14.6％，但較去年同期成長3.5％；前8月營收117.3億元，年增20.8％，創歷年同期新高。
南寶表示，全球經濟活動陸續重啟復甦，工業用膠需求強勁，加上下半年為傳統旺季，預期營收將穩健成長。越南廠區產能占合併營收約25％，雖對整體營收有一定程度影響，惟鞋類終端市場需求持續強勁，且庫存水位相當低，期望透過今年後續月份增加產量而使全年營收不致有太大衝擊。
隨著歐美疫苗施打率逐漸提高，運動零售店面重啟營業，電商銷售成長快速，運動市場熱度回升，促進全球一線運動品牌的銷售，南寶作為這些品牌主要的鞋膠產品供應商，營運可望受惠推進。
南寶透露，今年全球疫情趨緩，歐美逐步解封，全球第一大黏著劑廠商Henkel調高Adhesives Technologies事業群2021年營收預期，由年成長7～9％上修至10～12％。全球領導建築塗料廠商Sika認為2021年營收將年增13～17％。
另，全球第二大黏著劑廠商HB Fuller也調高2021年營收預期，由高個位數成長，上修為低雙位數增長。
南寶認為，下半年鞋材黏著劑業務因終端市場需求強勁，訂單出貨只是遞延而非消失，期待越南疫情趨緩，後續出貨動能逐步拉升。
此外，南寶發展綠色產品研發與技術創新也漸收成效，如減少產品中對環境與人體有害的揮發性有機物質（VOC）含量，目前鞋材產品中已有75～80％為低VOC或零VOC產品。
(時報資訊)
#南寶
個股觀測
優良
持平
注意