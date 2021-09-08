【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三香港股市漲多回吐，恆生指數開高走低，終場收跌0.34%，為26262.91點。國企股(H股)收跌0.41%，為9429.51點。

　恆生科技股小跌0.24%，快手跌2.6%，小米跌2%，京東漲1.9%，嗶哩嗶哩漲逾1%。

　騰訊收漲1.75%、美團漲1.4%，均連漲第3天。

　創科收跌5.2%，在藍籌股表現最差；銀娛勁揚5%，表現最佳。

　風電股走強，大唐新能源飆升近16%，龍源電力漲6.26%，新天綠色能源漲4.68%。

　航空股上揚，美蘭空港收漲6.79%，國泰航空漲3.2%。

　汽車股表現疲弱，恆大汽車重挫14.05%，廣汽集團跌4.68%，長城汽車跌3.37%。

(時報資訊)

#港股 #恆指

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30181.21 +265.07(0.89%)
14:15
南韓KOSPI
3162.99 -24.43(0.77%)
17:03
香港恆生
26320.93 -32.70(0.12%)
16:08
上證指數
3675.19 -1.40(0.04%)
15:00
深圳成指
14688.08 -14.82(0.10%)
16:29
英國FTSE
7123.85 -25.52(0.36%)
19:41
法國CAC
6707.91 -18.16(0.27%)
19:41
德國DAX
15743.05 -100.04(0.63%)
19:41

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