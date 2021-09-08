【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三香港股市漲多回吐，恆生指數開高走低，終場收跌0.34%，為26262.91點。國企股(H股)收跌0.41%，為9429.51點。
恆生科技股小跌0.24%，快手跌2.6%，小米跌2%，京東漲1.9%，嗶哩嗶哩漲逾1%。
騰訊收漲1.75%、美團漲1.4%，均連漲第3天。
創科收跌5.2%，在藍籌股表現最差；銀娛勁揚5%，表現最佳。
風電股走強，大唐新能源飆升近16%，龍源電力漲6.26%，新天綠色能源漲4.68%。
航空股上揚，美蘭空港收漲6.79%，國泰航空漲3.2%。
汽車股表現疲弱，恆大汽車重挫14.05%，廣汽集團跌4.68%，長城汽車跌3.37%。
(時報資訊)
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