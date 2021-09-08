立法院將於9月下旬開議，審議111年度中央政府總預算案與振興五倍券特別預算案，民進黨立法院黨團書記長蔡適應指出，這次中央政府總預算案有5大亮點，特別是總稅收創歷史新高，達到1兆8,788億元，比去年同期增加11.9％，顯示出疫情衝擊下，台灣經濟成長表現仍然亮眼。

其次，債務還本960億元，也創下20年來新高，佔整體預算5.1％，代表蔡政府懂得量入為出，並非只會花錢的政府，須給予肯定。

第三，科技預算連續4年成長，達到1,264億元，增加12.4％，科技發展是國家最重要的力量，國家能否在世界各國的評比中名列前茅，就依賴其所編列的科技預算，行政院持續投資台灣的科技發展，也代表台灣要在科技研發走在世界最前端。

第四，政府這幾年持續加碼少子化議題的相關預算，0歲到6歲國家一起養的政策說到做到，111年度編列的相關預算達810億元，比去年同期增加50.5％，代表蔡政府不是只有嘴巴說說而已，更會編列預算落實政策。

第五，總預算加碼挹注地方政府，總共編列1,965億，較去年同期成長接近4％，雖然很多地方政府所執政的政黨，跟中央政府屬於不同政黨，但是協助地方發展沒有意識型態、政黨差別，也代表中央跟地方政府聯合攜手讓台灣更進步。

(時報資訊)