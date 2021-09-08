在高爐水泥等出貨順暢下，中聯資（9930）8月份營收為8.48億元、年增11.07％，累計營收達到70.32億元、年增7.64％。

(時報資訊)

#中聯資源 #營收

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀