台中豪宅一哥聯聚建設深耕七期豪宅聚落，向來主推大坪數豪邸，已購客戶多為傳產企業主，由於已成立27年，第一代客戶開始有第二、三代居住需求，因此預計年底前推出「聯聚方瑞大廈」，首度規劃50坪中坪數產品，訴求「SMALL IS NEW BIG」賦予居住生活新定義，聯聚也預告未來已備妥5年推案計畫，接下來每年將推250億案量，主攻七期重劃區與周邊生活圈。

因應全台單戶人口減少、中坪數宅成為主流的市場趨勢，聯聚建設預計在今年底首次推出50坪產品「聯聚方瑞大廈」，相對聯聚過去推案來說坪數縮小不少，因此總價相對親切，預估將落在3500~4000萬，主攻白領族、退休族，由於合併戶可達100坪，空間可彈性使用，亦有企業主選擇作為招待會所。

據了解，「聯聚方瑞大廈」位於市政路、惠來路口角地，目前因尚未開工，開放基地做為城市稻田，並規劃貨櫃展覽，週末吸引不少民眾打卡拍照，推案詢問度高。該基地面60米寬市政路，路間種植多年的台灣欒樹，北近新光三越、大遠百，南鄰低密度住宅區，步行可達歌劇院、市政十字園道，鄰近惠來公園、惠文9年學區。

聯聚建設總經理王于娟表示，小和大不一定相互衝突，「SMALL IS NEW BIG」新生活主張，透過放大50坪所擁有的室內空間，連結社區的公設，可以為住戶創造更多元豐富的生活模式，其實三代同住一社區，家族聚餐不一定要在家裡，也能選擇在社區公設空間共度溫馨家庭時光，輕食餐廳一起享用下午茶、劇院看電影，如同現代「垂直三合院」，「聯聚方瑞大廈」就是聯聚新生活主張的第一案。

針對聯聚接下來推案規劃，王于娟指出，聯聚已備妥未來5年推案計畫，自2022年起每年總推案量約達250億元，主要推案區域以七期為核心，子品牌理仁建設則由周邊延伸，布局動態受市場矚目。

(時報資訊)