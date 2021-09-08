【時報-台北電】日盛金(5820)公告110年8月份營運自結數，8月稅前盈餘5.05億元，稅後盈餘4.58億元；前8月稅前盈餘37.16億元，稅後盈餘31.76億元，稅後每股盈餘0.83元。（編輯整理：葉時安）

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