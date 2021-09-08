【時報記者任珮云台北報導】緯創（3231）和英業達(2356)均公布8月營收，2家公司8月營收月增和年增都呈正成長。在展望方面，英業達相對較為樂觀，公司表示雖然缺料問題仍持續，但公司積極追料下，8月出貨和營收都有收獲。法人估，英業達3Q營收會是前3季中表現最好的。

英業達8月營收486.9億元，月增6.98%、年增8.84%，其中NB出貨200萬台、月增10萬台，由於客戶需求不減、加上有上一季遞延訂單挹注，第3季訂單較上一季有雙位數增幅，不過缺料問題持續，法人預估，第3季NB出貨至少能較上一季回升，至於伺服器方面，客戶需求持續，3Q出貨量有望季成長雙位數。

緯創8月營收702.78億元，月增4.08%，年增0.38%，今年前八個月營收5160.37億元，年減5.03%。受到缺料影響，緯創第3季出貨量將持平第2季，預估第4季出貨量將持平第3季。

緯創2021年8月筆電出貨210萬台，較7月增加10萬台，8月顯示器產品出貨140萬台，較7月增加20萬台，8月的桌機出貨70萬台，與7月相當。受到缺料的影響，使得公司展望較為保守，進而影響到下半年的業績表現。

(時報資訊)

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