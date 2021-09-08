【時報記者張漢綺台北報導】受到東南亞供應商因疫情停工等因素干擾，客思達-KY(2936)8月合併營收達5.94億元，較上月減少7.25%，為因應市場變局，客思達-KY集團持續推動新零售營運模式，透過與全美國上千家特約經銷商(Coaster Dealer)合作，以數位資訊行銷及打造Coaster品牌，延伸集團銷售網絡。

民眾支出移轉至體驗式消費，且新變種病毒帶來疫情之不確定性亦影響消費者支出意願，加上東南亞家具製造商受疫情影響而停工，客思達-KY自結8月合併營收達5.94億元，月減7.25%，年減37.06%，累計1至8月合併營收60.79億元，年減9.89%；若以功能性貨幣計算，8月合併營收2132萬美元，較去年同期減少33.66%，累計2021年前8月合併營收2.17億美元，較去年同期減少3.99%。

客思達-KY表示，美西岸貨櫃塞港、加上東南亞家具製造商受疫情影響而停工等因素，導致交貨時間拉長，美國家具產業普遍面臨海外採購難題，由於客思達-KY集團審慎規劃資金用途，並妥善執行採購計畫，同時維持多元及分散之採購來源，故得以維持適當安全庫存並確保供貨彈性，截至2021年第2季底，客思達-KY存貨淨額達24.08億元，較2020年年底增加51.4%，暫無缺貨之疑慮。

面對全球貿易環境變局，客思達-KY持續進行管理層面之優化，以自行開發之銷售數位平台(CC3)及採購管理系統(RP2)為主要工具，使銷售及採購管理層面之資訊更為即時透明，提高決策及營運效率，同時降低運營成本。

客思達-KY表示，集團持續推動新零售營運模式，透過與全美國上千家客思達集團之特約經銷商(Coaster Dealer)合作，以數位資訊行銷及打造Coaster品牌，延伸客思達-KY集團銷售網絡，公司將持續與客戶溝通並觀察市場反應，適時調整行銷及管理策略，維持銷售競爭力及獲利能力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意