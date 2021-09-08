隨著2020年進入5G元年，智慧型手機換機需求爆增，5G手機百花齊放，但在2021年下半年開始出現智慧型手機庫存漸高，甚至傳出砍單消息，一度讓台灣半導體類股出現回檔，今(8)日再傳消息，全球第三大 CMOS 影像感測器（CIS）供應商豪威（OmniVision）大砍2022年投片量，讓晶圓封測廠面臨壓力，同欣電預料受創最深、殺到跌停，報在215.5元。

豪威身為全球第三大CMOS影像感測器供應商，在全球擁有2成市占率，也是非蘋果陣營手機的主要供應商，但日前研調機構集邦科技（TrendForce）最新研究報告指出，疫情不確定性仍處在高檔，影響智慧型手機市場與供應鏈表現，下修2021年全年智慧機出貨量，從年增8.5%降為7.3%，預估來到13.45億支。

在此之前，研調機構IDC預估，受到零組件缺貨以及全球物流不穩定影響，下修今年PC出貨量達3.47億台、年增14.2%，比5月預估的少了5個百分點。

相較之下，蘋果非常看好今年下半年買氣，今年5月底傳出提前跟全球晶圓代工龍頭台積電拉貨，傳出今年下半年拉貨至1億顆A15晶片，預估備貨9000 萬支新一代iPhone，出貨量較往年大增20%。

據MoneyDJ報導，豪威這次砍單有每月5萬片的規模，並針對台廠。實際上，大陸手機品牌面對三星、SONY競爭壓力不小，手機CIS廝殺更是激烈，豪威打算專注在更有競爭力的產品上，加上晶圓代工產能供不應求，導致報價不斷提高，甚至連台積電都加入漲價行列，IC設計業者不得不精準投片，所以選擇更有爆發力的汽車領域發展，從IC Insights報告來看，直到2025年，汽車CIS年複合成長33.8%，手機CIS年複合成長僅6.3%。

綜合媒體報導，至於豪威砍單會影響到哪些台廠，主要封測協力廠有同欣電、精材、京元電成為主要受到影響的公司，其中同欣電為豪威CIS晶圓重組（RW）主要客戶，預料受到影響幅度最大，導致今天消息一出，同欣電股價殺到跌停。

對此，同欣電總經理呂紹萍先前表示，客戶需求受到疫情干擾，但受惠於陶瓷基板需求續強、車用CIS持續看俏，手機CIS封測需求回升，預期第三季營收季增有個位數百分比增長，並對於毛利率持穩與超過目標區間維持審慎樂觀。

(時報資訊)

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