【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2021年8月自結合併營收1.21億元，較7月1.23億元小減1.99％、較去年同期1.34億元減少9.45％，仍創同期次高。累計前8月合併營收10.07億元，較去年同期9.54億元成長達5.57％，續創同期新高。

揚秦表示，8月營收出現「雙降」，主因暑假期間原為早午餐內用消費暢旺的年度高峰，但今年受本土疫情衝擊，往年的滿座人潮已不復見，雖然政府鬆綁餐飲禁令，但年輕的高消費客群未回流，消費疲弱使營收不如預期，餐飲市場普遍旺季不旺。

揚秦執行長卓靖倫表示，本土疫情使餐飲業遭受重擊、成為重症患者，早午餐產業雖有民生消費剛性需求護身，仍難置身其外。從消費端觀察，開放內用後多數消費者仍選擇外帶，消費信心持續低迷，門市暫以縮減營業時間因應，維持基本營運。

展望後市，本土疫情在Delta變種病毒兵臨城下仍未穩定，隨著疫苗施打率逐步提升，將有助餐飲業擺脫陰霾。揚秦認為，整體餐飲市場正經歷「病來如山倒，病去如抽絲」的緩步復甦狀態，只要本土疫情能獲得控制，整體營收表現將漸入佳境。

此外，加盟創業者普遍會避開農曆7月開店，但揚秦旗下「麥味登」與「炸雞大獅」的加盟詢問熱度依然不減，雙品牌的展店動能將在9月持續推進。截至目前，「麥味登」全台總店數854家，「炸雞大獅」海內外店數合計共51家。

(時報資訊)

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