本土疫情升溫，Delta進入社區疑慮蔓延，嚇壞電子、金融與傳產3大族群，台股今（8日）盤中一度重挫逾260點，季線、17200點整數關卡全數失守，3大法人也同步站在賣方，合計賣超86.03億元，除外資結束連4買，轉為調節10.9億元，投信也賣超4.76億元，但來自自營商的賣壓最重，大砍70.4億元，居3大法人之首。

觀察自營商的調節名單發現，賣超逾4700張的前5檔多為認購權證，以元大台灣50反1賣超28420張居冠，其次為元大高股息21500張、國泰永續高股息6852張、南茂凱基17購4974張、聯詠元大12購4717張、聯詠元大12購01的4717張，由於近年自營商喜好操作權證，以兼顧獲利與避險，也讓漲跌愈趨劇烈。

至於個股部分，自營商今日調節最多的為聯電9676張，其他4檔依序為中鋼3142張、中信金2575張、新光金2529張與台積電的2372張，散見電金與傳產族群，可見以往撐盤要角的權值股，都成為調節對象。

同時，台股今日表現相當戲劇化，證交所罕見趕在收盤前半小時左右，出面駁斥確診暴增50例市場流言，呼籲回歸上市公司基本面，還要投資人勿輕信謠言，隨主管機關出重手，指數尾盤急拉，最後一盤甚至爆出逾200億元大量，台股神龍擺尾後，終場僅下跌158.38點，以17270.49點作收，成交值3210億元，

法人認為，疫情對股市的衝擊多為短暫因素，就長線而言，訂單能見度高的個股、蘋果新機題材仍值留意，而車用、晶圓代工漲價相關產業直到明年仍有可為，至於今日表現紅不讓的防疫族群，反而須留心短線題材退燒。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意