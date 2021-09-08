雖然特斯拉新款 Model S 車系今年六月就正式開賣，但因為產能有限所以僅在美國市場開放交車。不過最新情報顯示新款 Model S 終於要走出美國市場，下一個開放交車的市場預計會是加拿大。
由於具備鄰近美國的優勢，加拿大常常能領先其他國家優先體驗特斯拉的新車或服務，因此新款 Model S 選擇加拿大為美國以外的第一個交車市場，其實完全不會讓人感到意外。
根據加拿大準車主的回報，特斯拉近日已經陸續通知早期訂車的車主，預計九月中到九月底之間在加拿大展開首批新款 Model S 的交車作業，相對較晚一點訂車的準車主則預計會等到十一月才會開始交車。
至於在加拿大之後下一個開放新款 Model S 交車的市場會在哪裡？目前則是還沒有任何的線索。
(時報資訊)
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