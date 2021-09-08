近期民眾搭乘高雄捷運信心回流，高雄捷運日運量逐月回升。七月份日運量3.5萬人次、八月份日運量6.4萬人次，因應開學潮拉抬，九月份日運量再攀升至8.4萬人次，搭乘人潮逐漸回穩。

為服務通勤、通學或洽公等旅客搭乘需求，高雄捷運將滾動式加密營運班距，尖峰時間平均班距約四至六分鐘內，離峰時間不超過十分鐘，另高雄輕軌自九月一日起最短營運班距縮短為十分鐘，並提前至晨間六點三十分發出首班車，提升民眾單一搭乘或相互轉乘的便利性，歡迎多加使用。

因應捷運旅客回升，高捷公司也持續力行車站及列車消毒清潔工作，落實政府防疫措施。高捷公司除防疫工作不鬆懈外，設備維修保養工作也不打折，各樣設備及維修工作均依照規定檢修保養。日前因應三級疫情警戒，為兼備防疫及節能考量，部分車站電扶梯進行關閉管理，以便人流及節能控管。但隨著各站運量人次逐月增加，疫情警戒也調為二級，即日起高雄捷運各車站配置電扶梯將端視人潮量及使用度，除部分車站依車站特性於離峰時間部分保持節能之外，其餘恢復全面開啟。高捷公司也籲請乘客，若使用電扶梯請遵守相關規定，保障安全。

高雄捷運公司再次提醒，目前仍處防疫期間，旅客若進入捷運系統內仍應全程佩戴口罩並配合實名制搭乘，共同打造安全的搭乘環境。

(時報資訊)