（台北富邦銀行與台北市政府合作推出「台北熊好券」優惠活動，持Ｊ卡到熊好券合作店家消費最高可獲5％加碼回饋，熊好店家也有禮申辦LINE Pay享0％手續費、現金回饋為擴大振興效益，鼓勵更多卡友和業者參與。圖／台北富邦銀行提供）

台北富邦銀行8日宣布與台北市政府合作推出「台北熊好券」優惠活動，在「熊好券」啟用後到「熊好券」合作店家以Ｊ卡消費，最高可獲得5％加碼回饋，合作店家則可享有LINE Pay行動支付申辦優惠，拚經濟熊好！

振興五倍券即將上路，各縣市政府紛紛規劃加碼活動，其中台北市政府推出的「台北熊好券」將提供總計100萬份電子優惠券，吸引民眾在地消費，台北富邦銀行與台北市政府合作推出「台北熊好券」優惠活動！

北富銀透露，除了「台北熊好券」優惠活動，北富銀也將全力支持振興數位券，提供絕對有感的加碼方案。「台北熊好券」分為價值新台幣1,000元的住宿券「熊好住」以及各100元的饗購券「熊好買」、藝文券「熊好看」、運動券「熊愛動」及市集券「熊好呷」，只要下載台北通APP並完成登記，即可參加抽籤。不過，無論是否抽中「台北熊好券」，北富銀都有好康相送，只要拿到北富銀振興券綁定回饋者，持J卡到熊好券合作店家消費，即可獲得5％加碼回饋（含原卡片權益），每戶回饋上限100元，等於免抽籤直接拿到一張熊好券，單筆消費享受多重回饋！

北富銀說，不僅消費者享優惠，店家也有好禮可拿！熊好券合作店家只要在10月10日至12月31日活動期間，到北富銀官網申辦LINE Pay行動支付，即可享有首月0％手續費優惠（限額200名，每戶回饋上限3,000元），如果店家再將北富銀帳戶設為LINE Pay撥款帳戶，還可額外獲得最高200元的現金回饋。

(時報資訊)