工業電腦廠凌華（6166）8日召開法說，凌華財務長鄒大智表示，今年最大挑戰仍缺料而不是接單，目前接單能見度已達明年首季，而料況緊俏狀況漸露曙光，出貨動能可望回升，以在手訂單來看，預計第4季營收將是季度高峰，全年營收成長達5％～10％目標。

鄒大智指出，亞太與歐洲市場今年需求強勁，對公司接單情況很有信心，能見度已達明年第一季，但問題還是在零組件缺料造成交貨壓力，目前料況約滿足在手訂單6成，受長短料影響，也導致庫存上升。

不過，鄒大智說，近期缺料問題有些趨緩跡象，凌華正持續與供應商協調購料，以及與客戶洽談出貨進度。且因應生產成本提高，公司4月產品啟動漲價，漲幅在5％～10％，第2季主要在去化客戶提前下單需求，第3季則因缺料導致部分出貨遞延，漲價效益從第4季開始發酵。

凌華前7月營收51.45億元，較去年同期仍衰退5.21％，受惠第4季反應產品漲價與部分訂單遞延，加上原物料緊俏程度有望逐步緩解，有利出貨動能進一步轉強，達今年高峰，並帶動全年營收「逆轉勝」，達到公司原定成長5％～10％目標。

以產品別來看，由於亞太、歐洲市場持續樂觀，以物聯網策略解決方案與技術事業群（IST）表現最佳，網通暨公建事業群（NPC）產品後續將有伺服器級產品推出，搭配中國大陸5G布建需求，嵌入式平台及模組事業群（EPM）估明年成長力道顯現。

市場預期，凌華第4季營收將達全年高峰，毛利率也因IST接單、出貨動能轉強，產品組合改善之下，毛利率可望穩步回升，若漲價效益擴大，以及備料進度更為順暢，明年首季毛利率將有回到4成水準的空間。

(時報資訊)

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