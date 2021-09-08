福斯汽車執行長 Ralf Brandstätter 五月底對外秀出一款基於 ID.3 打造的性能車款：ID.X，但當時對外表示這台概念車雖然看來很接近市售車，但並沒有打算要正式量產、販售。

然而現在福斯汽車改變了主意，Brandstätte 日前已經確認 ID.X 將投入生產，外界推測量產車型的名稱可能會是 ID.3 GTX。

當初 Ralf Brandstätter 首度秀出 ID.X 的時候，表示這台概念車在 ID.3 的基礎上進行了輕量化，比一般版本的 ID.3 要減輕了 200 公斤。另外，ID.X 也用上許多 ID.4 GTX 的零件並配備 82 kWh 電池容量，最大可輸出 329 匹馬力、0 - 100 km/h 加速可在 5.3 秒內完成且採用四輪驅動設定。

上述提到的這些規格和性能數據，屆時量產車型是否會全數比照辦理仍無法確認，但 Ralf Brandstätter 已經透露擁有更強悍性能的代價，就是續航力部分會有所縮減。

福斯改變心意，ID.X 電動小鋼炮不再只是概念車而是真的要量產（圖／DDCar）

除了宣告 ID.X 後續將投入生產，Ralf Brandstätter 也提到目前正在打造 ID 3 Convertible 敞篷車型的實體概念車。

當初福斯於 2020 年就對外秀出了 ID 3 Convertible 的樣貌，但當時僅公開了官方宣傳圖，現在 Brandstätter 則是預告後續會有實體概念車可看，但並未進一步確認何時會公開 ID 3 Convertible 更多細節。

福斯改變心意，ID.X 電動小鋼炮不再只是概念車而是真的要量產（圖／DDCar）

(時報資訊)