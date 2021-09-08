中國在全球收購敏感技術與戰略物資的行為，已引起各國警覺。英國政府日前下令就一件涉及敏感技術的收購案，展開國家安全調查，案情涉及由一名中國科學家牽線，試圖收購威爾斯石墨烯材料公司Perpetuus的併購案。

綜合外媒8日報導，石墨烯被認為是「革命性」的新材料，具有超薄、超堅韌和高導電特性，而英國在石墨烯材料的研究處於世界領先地位。

英國商務大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）近日要求競爭與市場署（CMA）對中資背景的金牛國際有限公司（Taurus Internatioal Ltd）準備收購Perpetuus的計劃啟動調查，理由是主要基於「公共利益和國家安全」。英方將在2022年2月7日之前完成調查。

據英國廣播公司（BBC）指出，Perpetuus僅有雇員14人，年產值不足50萬英鎊，但年產石墨烯電漿卻占全英產量逾四分之一，這引發英國政府警覺。至於金牛國際有限公司，BBC發現其2020年才在倫敦註冊，但公司公開的資訊非常少，註冊地址為倫敦東南Lewisham附近一家民居。

這次調查也涉及牽線此次收購計劃、來自中國學者周忠福（ZHONGFU ZHOU）。Perpetuus公司網頁上形容周忠福是「首席奈米技術科學家」，以及「世界級例如石墨烯等2D材料和應用的權威」。

值得注意的是，英國政府近期加大對中企涉及敏感技術的收購案的審查。今年7月，英國下令對中國半導體企業聞泰科技旗下全資子公司荷蘭安世半導體（Nexperia），收購英國200mm晶圓的威爾斯新港晶圓廠（NWF）一案展開調查。此前也傳出，英國政府正探討將中廣核集團從未來項目中移除。

中國外交部曾表示，中英互為重要的貿易投資夥伴，本著互惠互利、合作共贏的原則開展務實合作符合雙方利益。英方應切實為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境。

(時報資訊)