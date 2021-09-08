【時報記者沈培華台北報導】台灣汽車分期龍頭和潤企業(6592)今（8）日公告8月合併營收15.13億元，月增6.01%，年增19.52%，前8個月合併營收113億元，年增19.32%，單月營收、累計營收雙雙來到新高點。

此外，和潤企業獲得肯定，於上市後滿1年即首度被列入2021年度臺灣指數公司「公司治理100指數」成分股。

和潤企業8月單月營收、前8月累計營收雙雙創新高；以地區別來看，台灣營收成長19.48%，大陸營收成長19.65%，營收貢獻度則分別以利息收入、營業租賃收入、融資租賃收入為最高。

和潤企業總經理林彥良表示，8月合併營收成長主要是保有客戶持續增加帶動利息收入增加，以及子公司和雲行動服務(iRent)因疫情趨緩且進入暑假尾聲，租車出遊人次上升，挹注整體合併營收。大陸轉投資事業和運國際租賃雖受到疫情升溫影響部分城市封城，但整體營收仍穩健，對於大陸疫情變化也會持續監控，謹慎應對。展望後市，進入下半年傳統購車旺季，在疫苗覆蓋率逐步上升之下，將有助個人消費金融、企業金融的需求成長，預計分期租賃市場動能是可以期待的。

此外，和潤企業在ESG領域持續精進，上市後滿1年即首度被列入2021年度臺灣指數公司「公司治理100指數」成分股，也是繼今年度在「公司治理評鑑」獲選前20%公司行列中，於公司治理領域再次獲得肯定。

(時報資訊)

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