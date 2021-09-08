台積電的漲價絕對不是只有自家的事，而是撼動了整個半導體產業新生態；說白了，台積電的漲價有幾個關鍵意義，一是穩住本身毛利率、順勢淘汰毛利率不夠高的IC設計業者；二是清掉成熟製程中虛胖投片量的泡沫；三是敢承接漲價後的新產能，這就是未來紮實的趨勢產業！

全球晶圓代工龍頭台積電「漲聲」響起！近日市場上最受矚目的消息莫過於此。據了解，八月二十五日，台積電陸續通知客戶，即日起七奈米以上的製程新訂單全面漲價二○％，七奈米以下的先進製程漲價七到九％。消息一出，可說是直接衝擊全球半導體科技產業。

今年以來，全球晶圓代工產能持續供不應求，觀察其他二線晶圓代工廠像是聯電、世界、力積電等均已數次上調代工價格，反觀台積電僅上調過去單價極低的少數製程，多數則只有被取消傳統的價格折讓。

事實上，台積電很少全面漲價，也不會經常調價，主要是因為創辦人張忠謀訂下的四大核心價值之一就有「客戶信任」，在台積電官方網站的「企業核心價值與經營理念」一頁中，就有提到「客戶是我們的夥伴，因此我們優先考慮客戶的需求。我們視客戶的競爭力為台積公司的競爭力，而客戶的成功也是台積公司的成功。」

不得不漲價的原因

專家指出，回顧台積電上一次較大規模漲價，應是一四到一六年晶圓代工市況大好的時候，而這次全面調漲，同樣也反映當前晶圓代工產能相當供不應求，從漲價幅度來看，今年除台積電外的其他晶圓代工同業，八吋晶圓報價較去年同期上漲達五成，十二吋晶圓報價也年增三成，甚至出現「聯電有些報價還超過台積電」的情況，一改過往台積電晶圓代工價格普遍比聯電高出十五到三○％的水準；且由於二線廠明年第一季還可能續漲五到十％，因此台積電也需要回應同業動態，同時維持其競爭力及價格主導地位。

另外一大漲價主因，就是毛利率的問題了。前巴克萊、花旗證券亞洲首席半導體分析師陸行之日前在臉書發文表示，台積電終於要順應潮流漲價，來彌補二○二○到二一年資本開支的錯配及挽救五○％毛利率。他指出，台積電在八吋有四五到五○％全球市占，十二吋成熟製程（九○至十奈米）更有有將近七○％占比，但去年一七二億及今年三○○億美元的資本支出幾乎都是投資在十二吋的先進製程，加上一些先進封裝及光罩設備的投資，最終造成全球半導體長料（先進製程）、短料（八吋及十二吋的成熟製程）嚴重不平衡。

陸行之也分析，台積電因流失八吋、十二吋成熟製程市占，對比去年同期，今年上半年公司八吋成長十二％、十二吋衰退三％，明顯低於同業二○到三○％的增長幅度。而進一步攤開台積電財報來看，毛利率在去年第四季衝上五四％的新高後，今年逐季下降，雖然仍持穩在五○％之上，但內資法人認為，目前不論材料、設備都在漲價，上游供貨時間差也會影響工廠效率，甚至必須加價購買，成本上漲勢必壓抑毛利率表現。

再者，台積電今年起預計三年將合計投入一○○○億美元資本支出擴大海內外廠房的投資布局，明年下半年三奈米將開始量產，二奈米也會在二四年後進入量產，就連過往較少擴產的成熟製程也沒有落下，南京十二吋晶圓廠新增二八奈米製程生產線，計畫二三年完工後，月產能可擴增至四萬片；不論先進製程抑或成熟製程的投資皆會影響到毛利率的表現，因此唯有合理反映並上調報價，才能繼續支持台積電龐大的支出需求。

漲價戳破虛胖投片量的泡泡

分析師也點出，過去幾個月來，毛利率壓力導致台積電股價去評價化（de-rating），故公司意圖守住五成的毛利率底線，且在本次半導體上升循環中，主要客戶的毛利率紛紛有所長進，也是時候向客戶要求分享超額利潤。（全文未完）

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(時報資訊)

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