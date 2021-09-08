普華國際不動產公司今（8）日表示，該公司接受業主委託，將公開標售台中烏日佔地萬坪土地，標的位於台中市烏日區，土地面積達1萬5,290坪，預計於11月26日開標。

普華國際不動產表示，2020年全年土地交易金額繼2019年後再次突破3,000億元，根據台中市地政局資料顯示，2021年Q1相較於房地合一稅開始實施之2016年Q1同期，交易面積與筆數分別成長75％與90％，而據普華國際不動產統計，上市櫃建商於2020年在六都購置土地金額，台中市亦超越台北市而位居首位。

今年4月初，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售，水湳與烏日更一舉創下該區土地交易單價與總價雙冠王，水湳經貿園區文商段79地號單價達280萬/坪（總價約72億，溢價約74％），烏日高鐵特定區新高鐵段28地號單價達96.4萬/坪（總價約44.2億，溢價約66％），顯示台中市土地成為大型建商、法人與壽險競逐之熱門標的。

普華國際不動產公司受業主委託，標售烏日萬坪土地，標的位於台中市烏日區，土地面積達15,290坪，鄰近捷運烏日站與台鐵烏日站與高鐵台中站，軌道運輸便利且近國道1號、3號及台74線，區域高快速道路網完整，位於中彰投交通樞紐，對外聯絡條件優異。

普華國際不動產表示，2019年台中高鐵旅次達2,300萬，為全台僅次於台北運量第二大站，鄰近本標的台鐵同年亦逼近600萬旅次（新烏日站、烏日站合計）。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，本案鄰近三鐵，交通非常便利，為中部萬坪大面積稀有土地釋出，本案開發可供作零售業、休閒服務業、娛樂服務業、金融保險及不動產業等商業使用，目前已請領建照並附加申請容移提升開發量體，在未來完整開發配套下，將與高鐵站前「超級娛樂購物城」共同形塑中台灣強大軌道商業圈，廣納中彰投、苗栗雲林地區之消費動能。

本標的開發原由ATT吸引力集團進行規劃，雖因全球疫情衝擊，改變零售、餐飲業運作模式及民眾習慣，經高層決議停止相關開發計畫，但希望透過標售讓更大型的零售集團或品牌進駐，營造更優質的購物商場環境外，更不排除未來以娛樂方面專業經驗進駐，使整體商場提供至臻完善的機能，提供中部地區擴大腹地國際零售體驗。

台中萬坪購物專用區土地公開標售公告日9月9日（四），適逢台中百貨業年度周年慶起跑，由於近期疫情降溫人潮湧現，台中地區百貨周年慶檔期提前開打，廣三SOGO、中友、大遠百將陸續登場，各家業者盼衝高周年慶業績以回補疫情期間流失業績。

(時報資訊)