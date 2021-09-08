客思達-KY（2936）8月合併營收5.94億元，較上月減少7.25％，較去年同期減少37.06％，累計1月至8月合併營收較去年同期減少9.89％，若以功能性貨幣表示較去年同期減少3.99％。

客思達-KY表示，8月營收月減、年減，除了受到民眾支出移轉至體驗式消費影響外，新變種病毒帶來疫情不確定性亦影響消費者支出意願。此外，美西岸貨櫃塞港、加上東南亞家具製造商受疫情影響而停工等因素，導致交貨時間拉長，美國家具產業普遍面臨海外採購難題。

客思達-KY進一步表示，由於客思達-KY集團審慎規劃資金用途並妥善執行採購計畫，同時維持多元及分散的採購來源，故得以維持適當安全庫存並確保供貨彈性。截至2021年第二季底，客思達-KY存貨淨額達新台幣24.08億元，較2020年年底增加51.4％，暫無缺貨疑慮。

客思達-KY將持續與客戶溝通並觀察市場反應，適時調整行銷及管理策略，且面對充滿挑戰的全球貿易環境，客思達-KY持續進行管理層面優化，以自行開發之銷售數位平台（CC3）及採購管理系統（RP2）為主要工具，使銷售及採購管理層面資訊更為即時透明，提高決策及營運效率，同時降低運營成本。

此外，客思達-KY集團持續推動新零售營運模式，透過與全美國上千家客思達集團特約經銷商（Coaster Dealer）合作，以數位資訊行銷及打造Coaster品牌，延伸客思達銷售網絡，建立長期永續經營及獲利營運模式。

(時報資訊)

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