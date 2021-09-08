今年上半年房地產市場歷經內外夾擊，包括新冠疫情肆虐、房地合一2.0與實價登錄2.0新制上路的不利因素，在缺工與缺料的環境下全台房價年平均漲幅仍然高達二位數成長，交易量比較去年同期相比，增加幅度更是高達24.77%，市場證明利率低丶資金多丶通貨膨脹，三大利因抵銷前述所有不利因素，吸引自住與換屋剛性需求買盤勇於進場，打炒房的心理恐懼因素一掃而空，市場已經預告房地合一2.0無效。

下半年在疫情舒緩後，預期報復性買盤會更積極介入巿場，而打炒房政策若持續執著於重稅伺候，將會逼得市場在通貨與成本上漲的助燃下，轉嫁呈現漲時助漲的預期結果，而政府誤以為上波房市在2014年高檔反轉是房地合一1.0的效應，期待以房地合一2.0政策壓制房價，勢必也將功敗垂成，第二劑房市疫苗「房地合一2.0」忽視房市在處於主升趨勢軌道上，未達反轉高點，蛋白區補漲未達滿足點，加上建築相關通貨膨脹加速，自住與換屋買盤積極，當然2.0重稅對成屋市場一點效應也沒有。

今年上半年六都房市表現持續延續去年的漲勢焦點，清一色表現突出的三大區塊就是「蛋白區」丶「新興工業區」丶「低基期房價區」，第二季六都行政區漲幅前十排行榜全都聚焦在這三大區塊，而未來房市發展的頂點，就看這三大區塊的漲幅何時達到滿足點，換句話說，這三大區塊房價漲不上去時，也就是這波房市榮景的終結點。

大膽預測，若COVID-19疫情能紓緩的情況下，9月房市將會爆量，持續到年底配合經濟增長，與強勁的剛性需求支撐，在房價處於上升趨勢的主升段上，疫後交易量肯定會有報復性反彈，而房價應隨著經濟成長力道溫和上揚。雖然政策有效抑制投機，不過市場的剛性買盤穩定，帶動房市出現一波價量齊揚的走勢，而上半年的移轉棟數尚未反映疫情帶來的衝擊，預料第3季的移轉棟數就會完全反映疫情下的市況，第4季還有爆量的可能，全年交易量有機會上看34~35萬棟。

展望房市發展，打炒房措施欲使房價下跌的空間有限，剛性需求是市場主力，交易市場變數仍多，解除疫情警戒後隨著報復性消費抬頭，房市可望反彈回溫，特別是原物料上漲、工資增加及通膨疑慮，種種因素都可能推升房價。展望下半年，營建成本漲幅趨勢不僅成為觀察重點，疫情是否能夠受到穩定控制，更是決定下半年及未來房市交易量的關鍵因素。

(時報資訊)