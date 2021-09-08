萬海7日除權息，繼當日強勢漲停，今(8日)開盤不久順利完成填權息，終場收在213元，漲幅1.67%，分析師表示，全球最大貨櫃航運商馬士基股價創新高，反應出下半年貨櫃輪的景氣與運價，貨櫃三雄這次應該會漲真的。

萬海此次除權息，分別為現金股利1元、股票股利1元，7日火速填息1元，並以漲停作收，今日開盤雖下跌0.5元，以209元開出，但隨即翻紅拉至214.5元，完成填權息，終場收在213元，漲3.5元，漲幅1.67%，由於台股今走弱，萬海走勢相對強勁，尾盤並帶動陽明翻紅，收在122元，漲幅1.24%，貨櫃三雄僅長榮收黑。

由於外資前一日大買貨櫃三雄，買超第1名即為長榮，買超2萬1392張，合計買超貨櫃三雄3萬3007張，令散戶燃起希望，不過，網友發現隔日沖大戶凱基台北據點7日買超貨櫃三雄，難免擔心股價會受影響。

萬寶投顧分析師蔡明彰表示，台股盤面上的主流天天都不一樣，最近更是常常漲1天就曇花一現，不過，貨櫃三雄這次可能漲真的，因為全球最大的貨櫃航運商馬士基9月7日股價創新高，由於馬士基的股價不像三雄一樣飆悍，但也算是先行指標，股價在6、7月下來整理了2個月，現在創高，即是反應出下半年貨櫃輪的景氣與運價，看來貨櫃三雄這次應該會漲真的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意