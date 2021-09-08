【時報-台北電】鈊象(3293)8月合併營收為9.65億元，網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為93%及7%；營業淨利為5億元，稅前淨利為4.76億元，稅前EPS為6.73元。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

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