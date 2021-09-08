大陸A股上證綜指8日收報3,675.19點，跌1.40點，跌幅0.04％。深證成指收報14,688.08點，跌14.82點，跌幅0.10％。滬深兩市成交額為人民幣（下同）1.47兆元，為連續第36個交易日破兆元。以買賣成交額口徑計算，北向資金截至當日A股收盤淨賣出逾16億元，結束此前連續12日淨買入。

新浪財經報導，8日A股三大指數開盤漲跌不一，開盤後滬指表現相對強勢，深成指、創指翻綠後低位震盪。類股方面，元宇宙概念帶領遊戲股領漲兩市，蘋果概念股走強，券商股異動拉升，東方財富股價創下歷史新高。

午後滬指橫盤震盪，創業板指一度跌超1％，科創50指數盤中跌幅一度擴大至2％，但電力股掀漲停潮，元宇宙概念、遊戲股繼續走強。

總體而言，8日A股市場風格繼續切換，資金聚焦中小型股，個股漲多跌少。從盤面上看，雲遊戲、電力、煤炭股漲幅居前，工業母機、HIT電池、BIPV概念股跌幅居前。

另外，8日大陸商品期貨收盤漲跌參半，EB漲近5％，純鹼漲超3％，鄭醇漲逾2％，創歷史新高，尿素、矽鐵等漲超1％，花生、燃油等小幅上漲。玻璃、NR、短纖等跌超3％，蘋果、生豬等跌逾2％，菜粕、澱粉等得超1％，豆粕等小幅下跌。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30181.21 +265.07(0.89%)
14:15
南韓KOSPI
3162.99 -24.43(0.77%)
17:03
香港恆生
26320.93 -32.70(0.12%)
16:08
上證指數
3675.19 -1.40(0.04%)
15:00
深圳成指
14688.08 -14.82(0.10%)
16:29
英國FTSE
7117.52 -31.85(0.45%)
19:31
法國CAC
6701.32 -24.75(0.37%)
19:31
德國DAX
15735.97 -107.12(0.68%)
19:31

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