大陸A股上證綜指8日收報3,675.19點，跌1.40點，跌幅0.04％。深證成指收報14,688.08點，跌14.82點，跌幅0.10％。滬深兩市成交額為人民幣（下同）1.47兆元，為連續第36個交易日破兆元。以買賣成交額口徑計算，北向資金截至當日A股收盤淨賣出逾16億元，結束此前連續12日淨買入。
新浪財經報導，8日A股三大指數開盤漲跌不一，開盤後滬指表現相對強勢，深成指、創指翻綠後低位震盪。類股方面，元宇宙概念帶領遊戲股領漲兩市，蘋果概念股走強，券商股異動拉升，東方財富股價創下歷史新高。
午後滬指橫盤震盪，創業板指一度跌超1％，科創50指數盤中跌幅一度擴大至2％，但電力股掀漲停潮，元宇宙概念、遊戲股繼續走強。
總體而言，8日A股市場風格繼續切換，資金聚焦中小型股，個股漲多跌少。從盤面上看，雲遊戲、電力、煤炭股漲幅居前，工業母機、HIT電池、BIPV概念股跌幅居前。
另外，8日大陸商品期貨收盤漲跌參半，EB漲近5％，純鹼漲超3％，鄭醇漲逾2％，創歷史新高，尿素、矽鐵等漲超1％，花生、燃油等小幅上漲。玻璃、NR、短纖等跌超3％，蘋果、生豬等跌逾2％，菜粕、澱粉等得超1％，豆粕等小幅下跌。
(時報資訊)