【時報-台北電】8日早盤，元宇宙概念帶領遊戲台塊領漲兩市，蘋果概念股走強，券商板塊異動拉升。午後滬指橫盤震盪，創業板指一度跌超1%。電力板塊掀漲停潮，元宇宙概念、遊戲股繼續走強，農業種植板塊在消息刺激下異動，市場成交連續第36個交易日破萬億。今日看來雲遊戲、電力、煤炭板塊漲幅居前，工業母機、HIT電池、BIPV概念板塊跌幅居前。元宇宙站相關概念股再度活躍，中青寶、順網科技大漲，萬興科技、國光電器、絲路視覺、數碼視訊、歌爾股份、寶通科技等均走強。
收盤，滬指跌0.04%，報3675.19點，成交額達6783億元；深成指跌0.1%，報14688.08點，成交額達8004億元；創指跌0.97%，報3219.95點，成交額達2877億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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