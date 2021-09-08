【時報記者沈培華台北報導】聯電(2303)共同總經理簡山傑今天表示，晶圓代工產能還是供不應求，從需求面來看，明年半導體產業景氣還是很旺。至於後續代工價格是否持續調漲，簡山傑則不評論。

國立清華大學今天頒授聯電董事長洪嘉聰名譽工學博士，表彰他對產業及社會的貢獻。簡山傑到場獻花祝賀，並在受訪時說，即使市場有些雜音，不過從需求面來看，半導體產業景氣明年還是很旺。簡山傑表示，目前晶圓代工產能還是供不應求，已與客戶在談明年產能，甚至更長久合作的產能規劃。

國立清華大學今天頒授名譽工學博士學位給洪嘉聰。聯電董事長洪嘉聰今天表示，他加入聯電30年，當年度營收新台幣39.9億元，今年有機會超過2000億元，成長達50倍。

洪嘉聰致詞時表示，他要感謝已故清大前校長劉炯朗的推薦，才有機會獲頒清大名譽博士。劉炯朗自2006年起擔任聯電獨立董事，對聯電發展及他個人指導上，均受益良多。

洪嘉聰說，他是1990年加入聯電，當年度聯電營收39.9億元，隨著台灣半導體產業發展，聯電今年營收有機會超過2000億元，相較當時成長達50倍之多。另外，聯電在1985年上市時的股本是8億元，市值是11億元，目前聯電市值來到8000多億元，是當時的700多倍。聯電未來會持續不間斷的努力，再努力，創造下一個高峰。

(時報資訊)

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