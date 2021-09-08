聯想集團8日上午舉辦「2021聯想創新科技大會」，並在會上發布新IT服務品牌「聯想TruScale」，其核心要義是XaaS「一切皆服務」，以達致一體化服務訂閱式交付，這意味該集團又一次進行重大戰略升級。

香港信報8日報導，聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，這種「一切皆服務」的模式將從根本上改變整個IT行業，將充分利用全球資源、本地交付的優勢，讓客戶隨時隨地都能享用到聯想TruScale服務。

楊元慶說，聯想TruScale把傳統的硬體、軟體、服務分散採購的模式，設計、建設、運維分段實施的模式，整合成可以訂閱的、一站全包的服務模式，客戶在ICT架構各個層面，從DaaS、IaaS到PaaS，乃至SaaS的需求，都有對應的方案。

楊元慶稱，在繼續加強傳統的支持服務的基礎上，聯想將透過「一切皆服務」來實現運維服務在不同客戶中的橫向拓展，用場景化、可複制的解決方案服務實現向垂直行業的縱向延伸。

另外，聯想集團高級副總裁、首席技術官芮勇也在會上介紹「聯想大腦」，並指出聯想大腦是聯想集團智慧化轉型的核心引擎，是開放的平台，支持第三方開發者貢獻模型及生態共享。

芮勇表示，聯想大腦是聯想自主研發的企業級人工智慧平台，為行業提供「雲、邊、端」全場景、全生命周期的AI方案架構，用戶可以透過一站式開發環境自動生成AI解決方案。聯想大腦提供6大類100餘項人工智慧能力，已廣泛應用於聯想智慧設備和智慧基礎設施和一系列產品和服務。

他提到，行業智慧化轉型有三大痛點，分別是模型建構難、數據樣本少及場景適配慢，聯想大腦均提供了相應解決方案。

(時報資訊)