財長蘇建榮8日出席「2021新東協．新台商．新機會」論壇時指出，財政部在新南向政策扮演一定角色，從租稅、金融、合作等三面向協助台商耕耘當地市場以拓展商機。

總統蔡英文2016年上任以來，積極推動新南向政策、以投資帶動貿易。蘇建榮認為，新南向政策是我國對外經貿最重要政策之一，尤其近年來東協崛起與中美貿易戰因素，台商在全球布局產生結構性調整，台商不是把產業鏈移回台灣，就是把產業鏈移到東南亞，這也顯示在我國對東協出口數據。

蘇建榮引用財政部最新海關進出口統計表示，今年8月台灣出口值為395.5億美元、創下十四個月正成長，累計1～8月對東協出口金額為458億美元創歷史同期新高，而年增率35.5％居五大出口市場（陸、美、日、東協、歐洲）之冠，顯見我國長年耕耘新南向的努力。

因應新南向政策，財政部從租稅面、金融面、合作面等三大領域協助台商。蘇建榮指出，租稅面為台灣跟印尼、印度、澳洲、紐西蘭、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等八個新南向國家簽訂所得稅協定，避免台商企業遭雙重課稅並降低成本，台商在這八國總投資額約占新南向投資額九成以上，涵蓋大部分當地台商投資需求。

在金融面部分，蘇建榮表示，財政部九大公股行庫在新南向據點包括分行、支行、子行、辦事處等共78處，提供當地台商企業融資協助。而政策性的輸出入銀行也和新南向十國46家銀行建立轉融資關係，提供台商出口保險、融資保證等服務，財政部也大力支持輸出入銀行增資，其資本額也從120億元提高到317.11億元，力挺台資企業發展。

在合作方面，蘇建榮指出，台美雙方財政部近年簽署「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」協議，以印太地區基礎建設及雙邊融資夥伴為共同合作宗旨，這是展示台灣參與印太戰略的決心，同時透過該架構讓台商在新南向地區拓展商機。

(時報資訊)