【時報記者沈培華台北報導】以美國市場為主的大國鋼(8415)受惠美國市場需求暢旺，8月營收創新高，達24.43億元，年增109.42%，月增約13%；大國鋼7月、8月營收連續攀高，第三季營收可望創新高。

第三季以來，大國鋼持續受惠扣件價量齊揚、工業護具事業銷售也穩健，7月營收21.61億元，改寫歷史新高；8月營收再比7月增長13%且創新高，並帶動今年前8月營收142.49億元，年增35.77%，創下歷史同期新高。

大國鋼今年以來持續受惠美國市場熱絡，展望下半年需求續旺以及價格調漲，營運可望優於上半年，全年業績挑戰新高。

大國鋼上半年營收96.44億元；毛利率提升至36%；營業淨利18.49億元，歸屬於母公司業主淨利16.92億元，基本每股盈餘1.65元，比去年同期大增約3.7倍。其中，第二季營收續增至52.29億元，受惠產品漲價，獲利同步續增，單季營業淨利達10.12億元，加上業外獲利挹注，單季每股淨利達1.08元新高，也挹注上半年獲利達歷史同期新高，基本每股盈餘達1.65元，比去年同期的0.35元增長3.7倍。

大國鋼為扣件通路商，主力產品包含碳鋼、合金鋼及不鏽鋼製扣件，主力市場的美國占營收比重逾90%；扣件事業營收占比逾9成為主要事業。

(時報資訊)

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