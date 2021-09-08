【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】看好這場全球大流行病帶來產業榮景，美國線上支付巨頭PayPal宣布將以27億美元收購日本「先買後付」（buy now pay later,BNPL）公司Paidy，朝奪下產業龍頭地位的目標再邁進一步。這項交易主要將以現金方式進行。

此前其對手Square在上個月宣布以290億美元天價收購澳洲成功的BNPL公司Afterpay。當時即有專家指出，這可能掀起支付產業展開整併的風潮。

受惠於美國聯邦政府發放的振興支票，BNPL商業模式在疫情期間大獲成功，並顛覆了消費者信貸市場。

據報導，蘋果和高盛等重量級公司將準備跟進，推出BNPL服務。

Paypal已經是BNPL市場的領導者之一，去年也進軍澳洲，增加對Sezzle和Z1P Co等小型公司的持股。

總部位於美國，但在澳洲掛牌的Sezzle周三午後股價下跌1.65%，澳洲金融技術公司Z1P Co下挫2%。

PayPal發布聲明表示，這次的收購案將強化PayPal在日本支付市場的實力和布局。日本是全球第三大電子商務市場，這項交易將提升PayPal在該國現有的跨境電商業務。

在完成交易後，Paidy將繼續經營現有業務，也將保留其品牌。PayPal表示，Paidy創始人兼董事長Russell Cummer，以及總裁兼執行長Riku Sugie將持續留任原職務。

《金融時報》上個月曾報導，Paidy正在考慮上市。

PayPal收購Paidy的交易預計將在今年第四季完成，對PayPal明年調整後每股盈餘的稀釋程度將降至最低。

(時報資訊)