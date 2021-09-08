【時報-台北電】貴州日報訊，中國南方電網貴州電網公司最新資料顯示，今年前8月貴州電力市場化交易累計完成電量447.95億千瓦時，替省內工業企業降低用電成本人民幣40億元，總計3984家電力用戶受惠。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#大陸 #電力

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
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S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
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Nasdaq
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費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
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日經225
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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
3675.19 -1.40(0.04%)
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深圳成指
14688.08 -14.82(0.10%)
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英國FTSE
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法國CAC
6701.32 -24.75(0.37%)
19:31
德國DAX
15735.97 -107.12(0.68%)
19:31

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