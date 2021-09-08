【時報記者沈培華台北報導】擔憂Delta新變種病毒株擴散快速，美股周二大都收低、台灣本土疫情升溫，市場信心疲弱，電子股賣壓持續，台積電(2330)今早股價震盪下跌，金融以及傳產權值股亦無力，台股欠缺上攻主流，今日開低走低，盤中一度大跌261點至17167點，在台積電最後一盤拉抬，跌勢收斂，台股收盤跌158點至17270點，仍在5日線以及季線之下。成交值為3210億元。

由於投資人憂慮Delta變種病毒使經濟復甦放緩，高盛與摩根士丹利相繼下修美國GDP預估，VIX指數大漲逾10%，美股四大指數僅Nasdaq收高。

費城半導體指數跌11.16點或0.33%，收3419.73點。台積電ADR周二漲0.59%、聯電ADR跌2.0%、日月光ADR跌2.86%。台積電今日早盤股價震盪，開低翻紅後再下壓，台股也隨著台積電一度翻紅再下壓。台股今日大幅震盪，早盤最高17447點，中場後一度挫至17167點，高低點相差了280.5點。收盤為黑棒，本周連三黑。今日收盤價較上周五收盤跌掉246點。今日低點與本周一高點更是相差466.59點。

台積電漲價利多持續，但外資周二轉為小幅賣超734張。聯電(2303)近兩天也在外資持續賣超，股價從周一的高點72元回落至盤中最低為65.1元。

台股今(8)日開低走低，主要是隨台積電、聯電股價下跌，加上Delta變種病毒可能導致國內疫情升溫，引發市場擔憂情緒，加權指數開低走低，收在相對低點，持續在5日線之下，也跌落季線關卡。

市場擔憂後續若疫情擴大，將不排除升級到三級防疫，今日電金傳產的權值股均無力，僅防疫概念股續強，康那香(9919)等再攻高。航運方面，萬海(2615)續強，陽明(2609)翻紅，但長榮(2603)收低。

回顧周二，台股昨(7)日開高走低，早盤隨台積電、聯電見賣壓而翻黑，電子股表現疲弱，加上國內疫情升溫的疑慮，一度回探季線，航運股昨日強勢撐盤，防疫概念股重獲資金進駐，昨日終場失守5日線。

台股今日跌勢擴大，電金傳權值股均乏力，收盤跌破季線，價跌量縮，持續整理。台股目前短期均線也失守，下檔支撐只剩下月線的約17100點。

(時報資訊)

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