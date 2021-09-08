蘋果官方周二正式公開新機發表會的邀請函，發表會預計在美西時間9月14日上午（台灣時間15日凌晨1點）登場，有趣的是，蘋果在邀請函中藏大彩蛋，只要使用iPhone手機點選邀請函中的蘋果Logo，就能開啟AR實境，欣賞加州風景。

綜合外媒報導，用戶只要使用iPhone手機或iPad平板電腦，並打開蘋果官網上的新機發表會預告頁面，接著點選邀請函的蘋果Logo，就能開始起AR實境的功能。

開啟AR功能後，螢幕會跳出大型的蘋果Logo圖樣，若將視線看透圖像，就能欣賞到加州的風景，而且還能上下左右環顧，最後則會出現發表會舉行日期9月14日的字樣。

此外，由於過去曾經發生多次Siri提早暴雷的狀況，有網友再次進行測試，詢問Siri此次發表會將推出什麼新品？不過此次Siri並未上當反而回應，「你不能催促還沒發表的消息，再等一下吧。」今年蘋果春季發表會時，Siri曾提前曝光發表會舉行的日期，引起討論。

此次蘋果秋季發表會預計推出iPhone 13、Apple Watch Series 7及AirPods 3等新品，外界也預測iPad mini6、iPad 9及新款的Macbook Pro都有望接續亮相，發表會將採線上方式進行，這也是蘋果連續2年用此模式。

(時報資訊)