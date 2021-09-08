【時報記者郭鴻慧台北報導】五月中旬國內本土疫情爆發，全國防疫升至三級警戒，為了減少實體接觸以避免染疫的風險，不少消費者紛紛取消實體看屋的安排而轉向線上賞屋的服務。永慶房產集團根據內部網站的社區點閱數據篩選出新北市以新埔民生站及景安站周遭點閱量最高。

觀察新北市的排名，最熱門的捷運站由新埔民生站奪下，而相鄰的新埔站也同樣受到關注，排行第三；無獨有偶，排行第二的景安站與第四名的永安市場也是相鄰的站點，且交易量分別達433、354件，交易熱度相當高。陳金萍表示，新埔民生站及新埔站周遭商圈及能成熟，尤其是文化路兩側更是熱鬧，一旁就有三猿購物商場，此外，致理科技大學周遭有許多商家，也是周遭住民相當依賴的商圈；交通上，坐擁板南線以及環狀線的雙捷運優勢，如果有長途移動的需求，距離板橋站也僅一站之隔，只需三分鐘就能輕鬆轉搭高鐵及台鐵。熱門的點閱社區包含「新巨蛋」、「巨蛋」及「健華新城」等。

排行第二名及第四名的景安站及永安市場站平均單價都落在4字頭，高成交量也反映消費者對於該區域的青睞。陳金萍說明，景安站與永安市場站是榜單上交易最熱絡的區域，除了具備成熟的生活機能及同樣具備雙捷運線的交通網絡外，親民的價格及多元化的物件也是原因之一，從套房、二房的小宅到三、四房的格局，不論是具備社區管理的大樓或是低公設比的公寓，消費者都可以選擇符合自身需求的物件，吸引不少北市通勤族在此置產。熱門的社區包含「新歐洲」、「協和紀-樂活館」及「翔之譽」等。

(時報資訊)