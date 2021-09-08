【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數208.82點，跌4.10點；總計153家漲、558家跌、61家持平；委買3900374張、委賣2296556張；總成交值865.50億元。

(時報資訊)

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