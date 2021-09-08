【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17270.49點，跌158.38點；總計124家漲、814家跌、57家持平；委買16255770張、委賣10945557張；總成交值3210.87億元。

(時報資訊)

#台股 #集中市場

延伸閱讀