中國人民銀行旗下「中國金融」雜誌刊登中國人民銀行調查統計司槓桿率課題組撰文稱，預計大陸經濟增長穩定，債務總量與經濟增長相匹配，2021年下半年宏觀槓桿率將保持基本穩定。
華爾街見聞8日報導，該文指出2021年第二季，大陸宏觀槓桿率為274.9％，比2020年底低4.5個百分點，2020年第四季以來，大陸宏觀槓桿率呈持續下降趨勢，累計下降6.1個百分點。
大陸宏觀槓桿率平穩下降，一方面是新冠疫情衝擊對經濟增速放緩的影響逐漸消退，同時價格有所回升，導致名義GDP增速較快回升；另一方面，也是由於總債務增速有所回落。
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