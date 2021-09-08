【時報-台北電】c市櫃買市場13:00，加權指數208.91點，跌4.01點；總計154家漲、563家跌、51家持平；委買6693447張、委賣4166231張；總成交值752.60億元。

(時報資訊)

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