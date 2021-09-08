【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17210.94點，跌217.93點；總計120家漲、816家跌、53家持平；委買26654226張、委賣18347302張；總成交值2666.37億元。

(時報資訊)

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