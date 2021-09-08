時序即將進入第四季，看好大陸股市，布局跟著政策走，選對產業和趨勢，報酬大有可為，投信強調，包括「十二五規劃」受惠產業漲幅達3～7倍以上，還有「十三五規劃」受惠產業漲幅也可達2～6倍以上，政策受惠股將扮演第四季領頭羊，建議優先布局。

台新投信總經理葉柱均表示，通往強國的路上，大陸實力已大到無法忽視，總人口突破14億，2020年經濟規模首次突破人民幣100兆元（約14.34兆美元），占全球比重17％以上，成為世界上第二大經濟體，人均GDP為10,262美元，連續兩年超1萬美元。外貿實力上，2020年首度超過美國，成為全球最大的外國直接投資（FDI）流入國，吸引約1,630億美元的資金流入，超越美國當年度流入的1,340 億美元。

此外，大陸更是全球第一大出口國，第二大進口國，因此投資大陸已是掌握財富的重要關鍵，尤其是政策扶植的產業，獲利想像空間大，商機可期。

台新亞太股票投資部主管葉宇真指出，美國智庫大西洋理事會稱過去30年，大陸的世界影響力迅速擴大，1980年只對一個國家（阿爾巴尼亞）具有影響力，至2010年也僅在少數孤立的國家（如伊朗、緬甸、蘇丹）具影響力。但來到2020年，影響力激增，在撒哈拉以南的非洲和東南亞國家都具有主導力量，迎頭趕上美國和歐洲。

資本市場上，大陸更是急起直追，截至2021年5月，上海證交所市值約7.07兆美元，高居全球第三大，深圳證交所約5.34兆美元，也居全球第七大。葉宇真認為，2021年出台的「十四五」，大陸反制國際、「逆襲突破」的關鍵五年，肩負國內起飛與海外突破尤其關鍵。

「十四五」也是連接兩個百年目標的第一個五年，開局決定未來20年發展，因此「十四五」會是政策動能最強的五年， 政策支撐產業將成為投資主流。「十四五」以消費、科技、綠色升級為主軸，只要跟著政策、選對產業和趨勢，陸股投資仍將大有可為。

(時報資訊)