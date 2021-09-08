【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】白宮周二表示，美國總統拜登周四將提出一項六管齊下的抗疫戰略，旨在對抗高傳染性Delta新冠變種的傳播，並提高美國新冠疫苗接種率。

美國的新冠狀病毒感染病例和染疫死亡人數皆排名世界第一。儘管政府官員不斷想方設法提高疫苖接種意願，但仍無法遏阻這個由Delta變種病毒引爆的新一波疫情。隨著兒童重返校園，持續增加的確診數令人感到擔憂，不僅加深投資人的不安情緒，也讓企業重返辦公室的計畫急踩剎車。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）表示，拜登將提出「公私合作」共同控制疫情的策略。

被問及可能實施的新要求時，薩琪表示，白宮將在晚些時候提供更多該計畫的相關細節，她並承認聯邦政府不能全面強制要求美國人接種疫苗。她表示：「我們需要繼續採取更多措施，以確保學區做好準備，並確保全國各地的社區也都已做好準備」。

一名知情的白宮官員表示，這項計畫將涉及一些要求、檢測和學校。這名官員並表示，民間企業可以在這個問題上做得更多，而拜登也會採取措施解決對接種疫苗猶豫的情況。

拜登周三將與白宮的新冠疫情顧問團隊會面。

目前美國累計染疫死亡人數約為65萬人，其累計確診人數在上周突破了4000萬例。

根據路透社數據，過去兩周美國有超過20,800人死於新冠肺炎，較前兩周增加約67%。

染疫住院人數亦有所增加，阿拉斯加、喬治亞、夏威夷、愛達荷、肯塔基、田納西和華盛頓等7個州的住院人數都在本月創下記錄。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，目前約62.3%的美國成人已至少接種過一劑新冠疫苗，約53%（1.76億人）已完整接種疫苗。以符合接種資格的人口估算，該國12歲以上已有72.9%的人至少接種過一劑疫苗，62%已完整接種疫苗。

(時報資訊)