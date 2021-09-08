【時報記者林資傑台北報導】測試廠欣銓(3264)受惠訂單需求暢旺及擴產效益顯現，2021年8月合併營收續「雙升」連3月改寫歷史新高。展望後市，隨著產業旺季需求持續暢旺，加上IDM廠自有封測廠因疫情降載營運、擴大委外釋單，法人看好欣銓下半年營運持續暢旺、可望逐季創高。

欣銓股價8月中拉回修正後上攻，8月底觸及71.9元新高價後漲多拉回。今（8）日開高後一度上漲2.13％至67.2元，惟隨後在賣壓出籠下翻黑走低，午盤下跌3.95％至63.2元，在封測族群中表現偏弱。三大法人昨日反手買超3200張，本周迄今買超1120張。

欣銓公布2021年8月自結合併營收11.34億元，較7月10.69億元成長6.06％、較去年同期8.4億元成長達35.06％，連3月改寫歷史新高。累計前8月合併營收77億元，較去年同期60.13億元成長達28.06％，續創同期新高。

欣銓先前法說會時預期，下半年市況及營運可望維持旺季水準，配合擴產效益持續顯現，表現可望略優於上半年。董事長盧志遠表示，目前半導體供應鏈供需吃緊，各封測廠產能普遍滿載，使客戶會以拿到貨為優先考量，進而願意主動加價搶貨。

盧志遠指出，欣銓去年資本支出約40億元，由於客戶需求相當暢旺，今年資本支出預算已二度調升至70.85億元，創下歷年新高。不過，由於封測設備組裝重鎮的馬來西亞近期疫情嚴峻，使設備交期自半年拉長至9個月，使各封測業者必須積極爭取新設備盡快交貨。

而欣銓在積極擴產之際，亦同步優化生產效率，盧志遠表示，原先測試時間約1小時，透過研發優化後可縮短至40分，在測試效果、品質及收取費用相同情況下，可望降低時間成本、帶動營收增加，盼藉此帶動營收成長最大化。

法人認為，下半年為產業傳統旺季，目前市場測試產能仍供不應求，加上IDM廠自有封測廠因疫情降載營運、擴大委外釋單，看好欣銓下半年營運持續暢旺、可望逐季創高，使今年每股盈餘有望突破5元，維持「買進」評等。

(時報資訊)

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