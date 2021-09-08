胰臟癌不易檢驗，難以早期發現早期治療，發現時常為時已晚。不過日本醫界發現檢驗胰臟癌的新招，照超音波前先喝罐「午後紅茶」奶茶，有助早期發現，推測是乳脂肪比例最適合。

台灣癌症基金會網站資訊指出，胰臟癌位於後腹膜腔，早期症狀不明顯，幾乎80%以上的胰臟癌發現時已無法手術治療，5年存活率低於5%。

日本朝日電視台報導，胰臟位於胃的後方，通常只看得到一半，即使罹患胰臟癌也非常難發現，在醫界被稱為「黑暗器官」。

不過日本醫界找到檢驗胰臟癌的小撇步，就是在照超音波前，讓患者先喝一罐日本知名飲料品牌「午後紅茶」的奶茶，使得發現胰臟癌的患者中，約7成得以早期發現。

研究胰臟超音波檢驗超過10年的前大阪國際癌症中心副院長片山和宏指出，如果在胃中填滿水分，可以讓胰臟超音波顯影的更為清楚，其中以奶茶最為有效；而市面上各種品牌的奶茶中，「午後紅茶」奶茶的成分有可能最適合幫助超音波檢查。

片山表示，如果胃中有奶茶，約可看到9成左右的胰臟，對早期發現胰臟癌非常有幫助。

至於為什麼一定要奶茶，不能是檸檬紅茶或其他飲料？片山說明，因為檸檬會導致胃中產生胃酸，碳酸飲料有很多小氣泡，反而會導致更看不清楚胰臟；奶茶的濁度則正好有助於超音波檢驗。

片山說，檢驗時會請患者先買奶茶來喝，幾乎所有的患者都很開心地接受檢驗。

日本國立癌症研究中心檢驗研究部部長中山富雄日前在網路媒體PRESIDENT Online撰文表示，他曾待過大阪的一間醫院，多年來一直在摸索早期發現胰臟癌的方法，後來發現在胰臟超音波檢驗前，喝一罐「午後紅茶」奶茶，就能把胰臟看得很清楚。

中山說，推測可能是「午後紅茶」奶茶的乳脂肪成分比例，剛好最適合超音波檢驗；這使得過去不可能發現的微小胰臟癌也能夠被發現，也幫助胰臟癌手術後5年存活率由30%提升到50%。

「午後紅茶」製造商、日本KIRIN公司表示，沒想到自家產品會因此成為話題，感到非常驚訝，不過當初製造商品時並沒有想到會有醫療用途，希望客戶對飲料有一般飲用之外的用途時，能夠遵照醫師的指示。

(時報資訊)