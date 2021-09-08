【時報-台北電】8日三大指數開盤漲跌不一，元宇宙概念帶領遊戲台塊領漲兩市，蘋果概念股走強，券商板塊異動拉升，東方財富創歷史新高。雲遊戲、煤炭、造紙板塊漲幅居前，工業母機、HIT電池、MCU晶片板塊跌幅居前。受綠色電力交易開啟消息刺激，風能、電力板塊8日盤中強勢拉升，電力板塊方面，桂東電力、京能電力、銀星能源、黔源電力、上海電力、中國核電、長源電力等大漲；風能板塊方面，粵水電、新天綠能、中閩能源等大漲。

午間收盤，滬指漲0.07%，報3679.18點；深成指跌0.07%，報14692.10點；創指跌0.68%，報3229.26點。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
35100.00 -269.09(0.76%)
05:06
S&P500
4520.03 -15.40(0.34%)
05:06
Nasdaq
15374.33 +10.81(0.07%)
05:16
費半指數
3419.73 -11.16(0.33%)
05:15
日經225
30064.28 +148.14(0.50%)
13:06
南韓KOSPI
3162.84 -24.58(0.77%)
13:06
香港恆生
26230.98 -122.65(0.47%)
13:11
上證指數
3669.97 -6.62(0.18%)
13:11
深圳成指
14651.60 -51.29(0.35%)
13:11
英國FTSE
7149.37 -37.81(0.53%)
09/07
法國CAC
6726.07 -17.43(0.26%)
00:05
德國DAX
15843.09 -89.03(0.56%)
09/07