【時報-台北電】8日三大指數開盤漲跌不一，元宇宙概念帶領遊戲台塊領漲兩市，蘋果概念股走強，券商板塊異動拉升，東方財富創歷史新高。雲遊戲、煤炭、造紙板塊漲幅居前，工業母機、HIT電池、MCU晶片板塊跌幅居前。受綠色電力交易開啟消息刺激，風能、電力板塊8日盤中強勢拉升，電力板塊方面，桂東電力、京能電力、銀星能源、黔源電力、上海電力、中國核電、長源電力等大漲；風能板塊方面，粵水電、新天綠能、中閩能源等大漲。
午間收盤，滬指漲0.07%，報3679.18點；深成指跌0.07%，報14692.10點；創指跌0.68%，報3229.26點。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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