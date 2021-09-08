想分享資本市場的多頭行情，又想富過三代。國泰人壽8日宣布，推出市場上首張「雙撥回」且附身故保本機制的投資型保單，訴求基金淨值達一定條件時，月月撥回現金年化率為3.8％，但每月再額外撥給年化0.48％的現金，以補償保戶因為擔心保本費用扣到單位數的「焦慮感」。

國壽指出，安排退休現金流，同時兼顧資產傳承的月撥回且保本型投資型保單，在市場掀起投保新潮流，2019年到2020年這款保單的銷售量從110億元飆升到620億元。但因保險局2021年3月祭出新規範，即附保證投資型保單最多只能身故保本，不能再額外增加保本率。

目前市場上現售一倍身故保本投資型保單，即國壽有二張，富邦人壽及安聯人壽各有一張，另外第一金人壽、中國人壽近期亦有獲金管會核准新保單，但尚未推出，三商美邦人壽則可能推出改款保本型保單。

國壽這張鑫飛揚投資型年金是今年4月獲金管會核准，到近期才推出，除了是市場熱賣的躉繳、月月撥回現金的類全委投資型保單外，即再附加一倍保本機制，附保證型投資型保單銷量是壽險市場第一大的國壽分析，過往會投保附保證機制投資型保單的保戶，最多是50~60歲者，約占3~4成，其次才是30~40歲及60~70歲，等於中高齡以上保戶會想要安排退休生活的現金流量，又擔心提早離世後，資產未能全數傳承給子女，所以想要身故保本。

鑫飛揚的基金淨值在8美元不到10.25美元之間時，年化撥回率是3.8％，且會有每月額外撥回現金，年化率約0.48％，若是29歲以下女性或19歲以下男生投保，額外撥回率會大於保本費用，即不會因為保本多扣到基金單位數，即便是高齡者，雖然保本費用年化會高於0.48％，但多少還是有「補償」意味。

且這波資本市場大多頭，基金淨值若高於10.25美元時，年化撥回率將拉高到5％，即可有更多的每月現金流，且還能保存本金。

（國泰人壽推出市場上首張雙撥回且身故保本的投資型年金。圖/業者提供）

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