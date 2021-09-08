【時報記者張漢綺台北報導】儘管終端市場傳雜音，順德(2351)因車用、5G及美國基礎建設商機湧現，8月合併營收為9.72億元，月增2.53%，創下單月歷史新高，順德表示，目前訂單狀況良好，若東南亞疫情未嚴重影響客戶拉貨，第4季有望維持高檔，毛利率亦可望因產品組合優化及高稼動率維持水準；亞系外資重申順德「優於大盤表現」評等。

全球車市自去年第4季強勁復甦，順德營運也展現強勁成長力道，今年上半年稅後盈餘為4.09億元，年增2.47倍，每股盈餘為2.25元，受惠於車用、5G及美國基礎建設商機湧現，順德8月合併營收為9.72億元，月增2.53%，年增38.88%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為71.27億元，年增33.08%。

根據SEMI Industry Research and Statistics統計，順德導線架全球市佔率約7.4%，與ASM Pacific同居第4名，功率導線架市佔率為16.9%，居第1名。

去年電子產品佔順德營收比重約83%，五金文具佔比約17%，受惠於車用半導體市況火熱，今年第2季電子產品佔順德營收比重拉升到85%，五金文具佔比約15%。

展望下半年，順德表示，目前訂單很滿，車用訂單能見度已達明年上半年，若東南亞疫情未嚴重影響客戶拉貨，第4季有望維持高檔，毛利率亦可望因產品組合優化及高稼動率維持水準。

全球汽車在電動化及自駕趨勢對於半導體的需求呈倍數成長，順德與國際大廠結合新世代晶片技術的應用，持續配合開發各式更節能的功率半導體及更可靠的自駕感測器用導線架，預估未來五年內在混合動力及電動車的滲透率將快速提高的趨勢下，將為公司未來營收成長注入新動能。

亞系外資最新報告指出，儘管近期市場擔憂馬來西亞新冠肺炎變種病例上升，我們認為遞延的強勁訂單需求影響有限，愈來愈多採用2級ADAS及消費電子應用需求支撐我們預期順德2021年到2023年銷售年複合成長率22%，不過考慮材料價格上漲、勞動力成本和產能擴張計劃，我們將2021年/2022年/2023年每股盈餘下調11%/10%/6%，但我們對汽車復甦及消費電子訂單保持樂觀，重申順德「優於大盤表現」評等及目標價145元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意