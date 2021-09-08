【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠廣積(8050)為激勵員工提升向心力，董事會決議自今（8）日起至11月5日實施庫藏股。在庫藏股護體下，廣積股價今日開高上漲1.15％至39.45元，11點半後雖受大盤拖累而翻黑，僅小跌0.13％，12點後再度翻紅小漲，表現明顯抗跌。

廣積股價8月中下探34.1元的1年半低點，近期回升至38～39元盤整。此次預計在35～55元間買回3000張股票，若低於下限仍將持續執行，買回總金額上限1.65億元。買回股份僅占已發行股份1.69％，所需金額上限僅占流動資產3.74％，不影響公司資本維持。

此外，廣積因應營運組織調整進行人事異動，原執行長兼總經理許吳椿調任處資深總經理，總經理職務由原副執行長陳友南接任，執行長職務則由原副執行長陳世雄晉升。

廣積在自身出貨動能回升、子公司廣錠營收三級跳帶動下，2021年上半年合併營收30.24億元、年增達54.29％，改寫同期新高。雖然毛利率13.51％、營益率0.05％雙探新低，且業外顯著由盈轉虧，但歸屬母公司稅後淨利0.75億元、年增達28.28％，每股盈餘0.64元。

廣積上半年營業利益137萬元、年減達94.35％，但歸屬母公司稅後淨利0.75億元、年增達28.28％，表現明顯脫鉤，主因子公司廣錠營運虧損拖累合併財報數據。法人推估，若排除廣錠影響，廣積本體合併營收年增達3成、營業利益年增達5倍，本業營運明顯回升。

展望後市，廣積董事長林秋旭表示，對於新大型專案及新大客戶開發，將採取策略型管理追蹤以增加勝率，並積極加強現有產品廣度及深度、擴大市場區域，對於高成長潛能的美國、中國大陸、日本、紐澳市場，採取代理商雙引擎推展新專案。

廣積表示，將透過策略夥伴降低成本，確認公司產品、特性及應用市場利基，規畫更符合市場趨勢且具競爭力的智聯網（AIoT）及5G應用產品，透過軟硬體整合創造更高附加價值，積極開發新客戶、深耕垂直應用市場，以擴大營業規模及獲利表現。

(時報資訊)

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