白宮今天表示，美國總統拜登將在9日公布一項6管齊下的策略來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情，並力拚疫苗接種率。

路透社報導，美國的COVID-19確診與死亡人數高居全球之冠，官員試圖說服拒絕施打疫苗的美國人接種以遏阻由Delta變異株引發的疫情。持續增加的確診病例不僅在學童即將返校上課之際引發關切，也驚動投資人、打亂企業讓員工回辦公室上班的計畫。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上告訴隨行記者，拜登將公布「公私部門合作以持續控制疫情的策略」。

當被問及是否可能頒布新的強制令時，莎琪表示，白宮將在稍後提供關於這項計畫的更多細節。她同時承認，聯邦政府無法全面性強制美國人施打疫苗。

莎琪說：「我們需要持續採取更多措施，以確保各學區做好準備，並確保全國各地的社區都做好準備。」

一位熟悉內情的白宮官員表示，這項計畫將提到強制令、篩檢與校園。這位官員明白有些民眾對疫情感到絕望，但說「會有解決辦法」。

這位官員補充說，民間部門能在這個議題著力更多，拜登也會致力解決民眾對疫苗猶豫不打的問題。

拜登明天預計將和白宮防疫顧問會面。

美國迄今累計病故人數粗估來到65萬人，確診人數在上週破4000萬人。路透社數據顯示，美國過去兩週有2萬800人病故，比再之前兩週高出67%。

此外，染疫住院人數也增加，阿拉斯加州、喬治亞州、夏威夷州、愛達荷州、肯塔基州、田納西州與華盛頓州等7州的住院人數，皆在本月創下紀錄。

(時報資訊)